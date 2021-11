Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gianluigi Donnarumma envoie un énorme message sur son arrivée !

Publié le 29 novembre 2021 à 23h00 par H.G.

Alors qu’il a remporté le trophée Yachine ce lundi soir, Gianluigi Donnarumma a une nouvelle fois confié toute sa fierté d’avoir rejoint le PSG cet été.

En fin de contrat à l’AC Milan, Gianluigi Donnarumma a quitté librement l’écurie italienne et a rejoint le PSG en paraphant un contrat de cinq ans après sa victoire à l’Euro avec l’Italie. Depuis, le portier est entré en concurrence avec Keylor Navas et a déjà réalisé de très bonnes performances avec les pensionnaires du Parc des Princes. Et tandis qu’il a reçu le trophée Yachine ce lundi soir, récompensant le meilleur gardien de l’année, Gianluigi Donnarumma a une nouvelle fois confié sa fierté d’avoir rejoint le PSG au moment de faire la retrospective de son année 2021.

« C’était le destin »