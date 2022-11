Mercato - PSG : Galtier dit tout sur son arrivée dans le projet QSI

Pierrick Levallet

Après une saison sous tension à l'OGC Nice, Christophe Galtier a quitté la Côte d'Azur pour rejoindre le PSG. Le Français était la priorité de Luis Campos pour remplacer Mauricio Pochettino sur le banc parisien. D'ailleurs, le technicien du club de la capitale s'est livré sur les coulisses de son arrivée.

Au coeur de plusieurs tensions à l’OGC Nice, Christophe Galtier n’aura pas fait long feu sur la Côte d’Azur. Mais une énorme opportunité s’est présentée à lui en Ligue 1 cet été. Après s’être séparé de Mauricio Pochettino, le PSG se cherchait un nouvel entraîneur. Luis Campos a alors rapidement jeté son dévolu sur Christophe Galtier, qui n’a pas hésité bien longtemps avant de s’engager pour le club de la capitale.

«Dans ma tête je me suis dit que c’était une opportunité incroyable»

Au micro de Rothen s’enflamme sur RMC , l’entraîneur de 56 ans s’est livré sur les coulisses de son arrivée au PSG. « Quand Campos m’a parlé du projet, la première personne concernée a été mon épouse. Elle m’a demandé si j’étais capable d’aller dans ce club. Je lui ai répondu que si je refuse le PSG, il faut que j’arrête mon métier. Quand on a cette opportunité avec tout ce que cela comporte, il faut y aller » explique d’abord Christophe Galtier. Le technicien du PSG a ensuite remercié Nasser Al-Khelaïfi : « C’est une opportunité incroyable. Je remercie mon président, Nasser. Il a été très clair dès le début sur son choix. J’étais très heureux. Dans ma tête je me suis dit que c’était une opportunité incroyable, encore plus pour un entraîneur. J’y suis allé sans retenue. »

«Je n’appréhendais pas la relation avec les médias»