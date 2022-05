Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Feu vert pour la première grosse opération de l’été ?

Publié le 29 mai 2022 à 0h15 par Axel Cornic

Passé par le Paris Saint-Germain la saison dernière, Moise Kean pourrait bien faire son retour cet été, puisque la Juventus ne semble pas du tout satisfaite de son rendement. En Italie, on parle notamment d’un possible échange avec Leandro Paredes, qui ne rentre plus dans les plans du PSG.

La prolongation de Kylian Mbappé a confirmé le trio avec Neymar et Lionel Messi pour la saison prochaine. Pourtant, l’attaque du Paris Saint-Germain pourrait bien changer derrière ces trois stars ! Mauro Icardi semble être devenu persona non grata tout comme Julian Draxler et Angel Di Maria va quitter le club à la fin de son contrat, le 30 juin prochain. Ainsi, Leonardo avait lancé les grandes manœuvres pour retrouver Moise Kean, qui au PSG a réalisé la meilleure saison de sa jeune carrière... avant de partir.

Moise Kean souhaite quitter la Juventus