Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour l’avenir de Franck Kessié !

Publié le 30 octobre 2021 à 13h15 par La rédaction

En fin de contrat en juin prochain avec le Milan AC, Franck Kessié intéresserait le PSG. Et le départ semble plus que jamais se rapprocher pour le milieu ivoirien.

Après plusieurs gros coups réalisés lors du dernier mercato estival, le PSG compterait continuer sur sa lancée. Le club de la capitale guetterait la moindre bonne affaire sur le marché des transferts et il pourrait bien trouver son bonheur en Serie A. Franck Kessié voit son contrat arriver à son terme en juin prochain et pour le moment, aucun accord n’a été trouvé avec le Milan AC autour d’une prolongation. Si les Rossoneri ont toujours la volonté de voir l’Ivoirien étendre son engagement avec eux, ils ne seraient pas prêt à attendre éternellement et à boucler le dossier à n’importe quel prix.

Le départ se rapproche ?