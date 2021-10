Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pirlo, Gallardo… L’annonce du Barça sur la succession de Koeman !

Publié le 30 octobre 2021 à 13h00 par T.M.

Après le départ de Ronald Koeman, le FC Barcelone se cherche un nouvel entraîneur. Et en Catalogne, tous les chemins mènent visiblement à Xavi.

Ce samedi soir, face à Alavés, c’est Sergi Barjuan qui sera sur le banc du FC Barcelone. Toutefois, ce dernier n’assure que l’intérim suite au départ de Ronald Koeman. Après avoir remercié le Néerlandais, Joan Laporta et sa direction cherchent donc un nouvel entraîneur et alors que tous les regards se tournent vers Xavi, le président du Barça a été très clair dernièrement, assurant qu’il y avait d’autres options à l’étude. Les noms d’Andrea Pirlo ou encore Marcelo Gallardo sont ainsi évoqués, mais c’est bien Xavi qui devrait faire son grand retour à Barcelone.

« Xavi est le seul qui peut prendre l’équipe actuellement »