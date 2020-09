Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Et si Neymar remplaçait Lionel Messi à Barcelone ?

Publié le 16 septembre 2020 à 17h45 par T.M.

Si Lionel Messi est resté à Barcelone cet été, il pourrait bien partir libre l’été prochain. De quoi alors ouvrir encore une fois la porte à un retour de Neymar ?

Compte tenu du contexte actuel, un départ de Neymar du PSG cet été a rapidement été écarté. Il faut dire que le Brésilien n’aurait plus forcément les mêmes envies d’ailleurs qu’il y a quelques mois. L’été dernier, le protégé de Thomas Tuchel avait tout fait pour retrouver le FC Barcelone, en vain. Un désir de partir qui semble désormais être derrière. En effet, Le 10 Sport vous avait révélé que Neymar était aujourd’hui enfin heureux dans la capitale, au point même d’envisager une possible prolongation, alors qu’il est sous contrat jusqu’en 2022. Cependant, en Espagne, on croit savoir qu’un retour au Barça pourrait prochainement revenir sur la table.

Neymar comme successeur de Messi ?