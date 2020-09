Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros coup dur pour Leonardo dans ce dossier à 70M€ ?

Publié le 9 septembre 2020 à 1h45 par A.D.

Leonardo et Thomas Tuchel seraient tous les deux emballés par l'idée de recruter Fabian Ruiz cet été. Toutefois, le Napoli de Gennaro Gattuso serait prêt à tout pour conserver son milieu de terrain.

Désireux de renforcer le milieu de terrain de Thomas Tuchel, Leonardo compterait se jeter sur Fabian Ruiz cet été. D'après les dernières indiscrétions du Corriere dello Sport , le directeur sportif du PSG aurait contacté Aurelio De Laurentiis par téléphone pour lui demander des informations sur son protégé. Lors de cette discussion, le président du Napoli aurait annoncé qu'il voulait récupérer une somme proche de 70M€ pour le transfert de Fabian Ruiz. Malgré tout, les Azzurri ne seraient pas vraiment ouvert à un départ de Fabian Ruiz cet été.

Fabian Ruiz serait intransférable