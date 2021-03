Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Enorme coup de tonnerre dans le feuilleton Mbappé !

Publié le 25 mars 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

En pleine négociation avec le PSG pour une prolongation de contrat, Kylian Mbappé serait désormais fortement désiré au sein du FC Barcelone selon la presse espagnole.

Alors que la prolongation de Neymar est en excellente voie et devrait très bientôt être bouclée par le PSG comme le10sport.com vous l’a annoncé en exclusivité, qu’adviendra-t-il de l’avenir de Kylian Mbappé ? Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le club de la capitale, l’attaquant français discuterait également en coulisses avec Leonardo, mais reste également très courtisé sur le marché et notamment par le Real Madrid et Liverpool. Mais un autre cador étranger lorgne sur l’attaquant français du PSG…

« Barcelone cherche un moyen de recruter Mbappé »