Mercato - PSG : Quel avenir pour Edinson Cavani ?

Publié le 26 décembre 2019 à 1h30 par B.C.

Malgré un temps de jeu réduit depuis le début de la saison, Edinson Cavani n'avait pas l'intention d'aller voir ailleurs en janvier. Mais le forcing de l'Atlético le fera-t-il changer d'avis ?

Meilleur buteur de l'histoire du PSG, Edinson Cavani est rapidement entré dans le cœur des supporters parisiens, qui n'hésitent jamais à afficher son amour pour lui. Un soutien qui n'est pas de trop pour l'international uruguayen, qui traverse un début de saison très compliqué. Entre ses pépins physiques et les choix de Thomas Tuchel, qui lui préfère Mauro Icardi, Edinson Cavani n'a pas fini de manger son pain noir dans la capitale. Une situation qui pourrait l'inciter à plier bagage dans les prochains jours ?

Partir cet hiver ou attendre l'été prochain ?