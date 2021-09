Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dortmund prévient Leonardo pour Haaland !

Publié le 26 septembre 2021 à 19h15 par A.C.

Hans-Joachim Watzke, directeur général du Borussia Dortmund, s’est exprimé au sujet de l’avenir d’Erling Haaland.

Comme Kylian Mbappé, il est annoncé l’un des grands talents de demain. Il faut dire qu’Erling Haaland ne fait rien pour passer inaperçu, puisqu’il totalise 68 bits en 67 matchs sous les couleurs du Borussia Dortmund, toutes compétitions confondues. Pas étonnant donc que le Paris Saint-Germain le suive, comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com. Son arrivée pourrait d’ailleurs être directement liée au possible départ de Mbappé du PSG, puisque son contrat se termine dans seulement quelques mois et une prolongation n’est pas à l’ordre du jours.

« Le fait que nous soyons obligés de vendre Haaland parce que nous sommes une société par actions est une connerie »