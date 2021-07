Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le salaire de Donnarumma est dévoilé !

Publié le 24 juillet 2021 à 11h15 par D.M.

Recruté par le PSG cet été, Gianluigi Donnarumma devrait toucher dans la capitale un salaire annuel de 7M€, ce qui ferait de lui l'un des joueurs les mieux payés de l'effectif.

Agé de 22 ans, Gianluigi Donnarumma a opéré un choix fort cet été en quittant son club formateur. Le portier italien n’a pas réussi à trouver un accord avec les dirigeants du Milan AC pour prolonger son contrat, qui expirait à la fin du mois de juin. Finalement, le champion d’Europe a été accueilli les bras ouverts par le PSG et notamment par Leonardo, proche de son agent Mino Raiola. Lié au club parisien jusqu’en 2026, Donnarumma était revenu sur son choix : « Paris est l'un des meilleurs clubs au monde, donc je suis fier d'être ici, et j'espère pouvoir y accomplir de grandes choses. J'ai beaucoup regardé les matches de Paris à la télévision parce que ça a toujours été une équipe incroyable. C'est normal de rêver d'évoluer un jour avec tous les champions qui sont ici. Donc pour moi, c'est quelque chose d'incroyable ».

Donnarumma est devenu l'un des joueurs les mieux payés du PSG