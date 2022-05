Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Doha relance les hostilités pour Kylian Mbappé !

Publié le 17 mai 2022 à 17h10 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé n'a pas encore annoncé s'il comptait prolonger avec le PSG ou rejoindre Real Madrid librement et gratuitement cet été. Déterminé à conserver son numéro 7, le club parisien ne lâcherait rien et aurait programmé de nouveaux rendez-vous avec lui pour le faire plier.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé a pris un engagement moral avec le Real Madrid depuis le mois de janvier pour un transfert libre et gratuit cet été. Selon les dernières informations de Marca , le numéro 7 parisien aurait même conclu un accord avec le club merengue la semaine dernière. Malgré tout, le PSG ne perdrait pas espoir et continuerait de s'activer en coulisses pour renverser la vapeur et réussir à prolonger Kylian Mbappé.

Le PSG va multiplier les rencontres avec le clan Mbappé