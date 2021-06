Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Doha a déjà pris sa décision pour Kylian Mbappé !

Publié le 12 juin 2021 à 12h10 par D.M.

Même si Kylian Mbappé officialise ses envies de départs après l'Euro, les dirigeants parisiens n'auraient pas l'intention de négocier avec le Real Madrid et de le vendre lors du mercato estival.

Kylian Mbappé n’a pas levé tous les doutes sur son avenir au PSG. Sous contrat jusqu’en 2022 avec le club parisien, le joueur n’a toujours pas prolongé son bail et se questionne toujours sur son avenir. « Je n’ai pas forcément besoin d’aller vite. Je dois prendre la bonne décision, qui est difficile, et me donner toutes les chances de bien me décider. Je suis dans un endroit où je me plais, où je me sens bien. Mais est-ce qu’il s’agit du meilleur endroit pour moi ? Je n’ai pas encore la réponse » a-t-il confié dans les colonnes de France Football . Une déclaration loin d’être anodine, alors que Mbappé voudrait obtenir des garanties sportives de la part de ses dirigeants et que le Real Madrid continue de le courtiser.

Le PSG veut le garder même s'il ne prolonge pas