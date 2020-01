Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Deux nouvelles menaces identifiées pour Cavani ?

Publié le 7 janvier 2020 à 9h45 par A.M.

Alors qu’il serait tombé d’accord avec l’Atlético de Madrid, Edinson Cavani serait également dans le viseur d’Arsenal et de l’Inter Milan.

L’avenir d’Edinson Cavani n’en finit plus de faire parler. Il faut dire que son contrat prend fin en juin prochain au PSG et il peut donc négocier avec le club de son choix en vue d’une arrivée en fin de saison. Et le Matador ne se serait pas privé d’utiliser ce droit puisqu’il serait déjà tombé d’accord avec l’Atlético de Madrid qui chercherait à arracher sa signature dès cet hiver afin de devancer la concurrence.

Arsenal et l’Inter restent à l’affût pour Cavani