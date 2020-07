Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une finale 100% Ligue 1 pour Aouchiche ?

Publié le 7 juillet 2020 à 0h45 par La rédaction

Alors qu’Adil Aouchiche a officiellement annoncé son départ du PSG cet été, le jeune milieu de terrain français ne saurait toujours pas pour quel club il aurait décidé de signer la saison prochaine. Et si les prétendants semblent nombreux, deux clubs sortiraient aujourd’hui du lot…

Une chose est sûre dans le dossier Adil Aouchiche : son avenir ne s’écrira pas au PSG. Le 3 juillet, le jeune milieu de terrain français annonçait, sur ses réseaux sociaux, son départ officiel du club de la capitale, sans pour autant révéler sa destination. Comme révélé par le10sport.com , le LOSC avait tenté une approche pour s’attacher les services du jeune milieu de 17 ans, sans succès. Si l’attrait de la Bundesliga semblait se faire de plus en plus fort (avec notamment le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen intéressés), Aouchiche aurait l’embarras du choix en France…

L’ASSE et Rennes en pole ?