Mercato - PSG : Une grande promesse faite à Milinkovic-Savic ?

Publié le 6 juillet 2020 à 23h45 par La rédaction

Annoncé dans le viseur du PSG depuis de longs mois pour venir renforcer l’entrejeu du club de la capitale, Sergej Milinkovic-Savic est très courtisé sur le marché des transferts. Cependant, la Lazio serait prête à tout pour le garder, au grand dam de Leonardo…

Le dossier Milinkovic-Savic pourrait encore rythmer le mercato parisien pendant quelques semaines. Comme révélé par le10sport.com , le PSG fait partie des prétendants à la signature de l’international serbe de la Lazio. Chelsea, le Real Madrid et Manchester United sont aussi dans la course pour faire signer « SMS » , et le PSG a proposé 60M€ pour s’adjuger les services de l’international serbe. Cependant, la Lazio ne semble pas prête à laisser filer sa star de son milieu de terrain, et aurait fait une belle promesse au milieu serbe…

Un gros salaire promis à Milinkovic-Savic par la Lazio