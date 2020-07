Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La défense, le vrai chantier de Leonardo ?

Publié le 6 juillet 2020 à 20h30 par A.C.

Cet été, Leonardo devra régler le problème de la défense centrale, fragilisée avec les départs de Thiago Silva et de Tanguy Kouassi du Paris Saint-Germain.

Voilà plusieurs semaines déjà que l’on vous explique que Leonardo se concentre sur le recrutement d’un ou deux milieux de terrain. Le 29 mai, nous vous dévoilions la short-list du directeur sportif du Paris Saint-Germain, où l’on peut notamment trouver Sergej Milinkovic-Savic, Lorenzo Pellegrini et Ismaël Bennacer, trois joueurs très appréciés au sein du club. Pourtant, la priorité de Leonardo devrait être une autre. Cet été, le PSG a en effet vu le prometteur Tanguy Kouassi faire ses valises pour rejoindre le Bayern Munich et Thiago Silva va tirer sa révérence, au terme de son contrat. Le Parisien annonce même que Loïc Mbe Soh, jeune défenseur du club, devrait également partir. Thomas Tuchel reste donc avec Presnel Kimpembe, Thilo Kehrer, Abdou Diallo et Marquinhos en défenseurs de métier et l’arrivée d’un renfort de poids pourrait donc faire le plus grand bien.

Après Hernandez, Leonardo cherche en Italie

Surtout que Leonardo a activé plusieurs pistes, ces dernières semaines ! Selon nos informations, il y a eu Lucas Hernandez, dont la situation au Bayern Munich a toutefois changé. Mais, comme souvent avec le directeur sportif du Paris Saint-Germain, c’est en Italie que les choses semblent bouger. Il Corriere Fiorentino a en effet annoncé que le PSG lorgnerait Nikola Milenkovic, sous contrat avec la Fiorentina jusqu’en 2022 et considéré comme l’un des défenseurs les plus prometteurs de Serie A. Il y aurait également Milan Skriniar de l’Inter, alors que ce 6 juillet nous vous avons dévoilé la piste Alessandro Bastoni.

