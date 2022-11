Mercato - PSG : Dénouement imminent pour Cristiano Ronaldo

Pierrick Levallet

Après sa sortie fracassante, Cristiano Ronaldo a fortement compromis son avenir à Manchester United. L'attaquant de 37 ans pourrait voir son contrat être résilié avant son retour de la Coupe du monde. En tout cas, les intentions des Red Devils sont très claires. Et le club mancunien voudrait régler cette situation prochainement.

Vivant un véritable calvaire depuis le début de saison, Cristiano Ronaldo en a eu assez de sa situation. Le Portugais a mis les choses au clair, n’hésitant pas à clasher son club, mais aussi ses coéquipiers et Erik ten Hag. Le quintuple Ballon d’Or n’en peut plus et il ne l’a pas caché. De ce fait, son avenir a été totalement relancé, et l’attaquant de 37 ans pourrait notamment rebondir au PSG. Et il pourrait être fixé prochainement.

La situation de Cristiano Ronaldo clarifiée la semaine prochaine ?

« Manchester United discute toujours en interne avec équipe juridique pour trouver la meilleure solution. Des sources garantissent que Manchester United ne veut plus que Cristiano Ronaldo fasse partie du groupe de l’équipe première à Carrington après la Coupe du monde, le message est clair ; le club va essayer de clarifier la situation d’ici la semaine prochaine » a ainsi révélé Fabrizio Romano dans sa chronique pour CaughtOffside .

«Ronaldo a toujours été professionnel à l’entraînement»