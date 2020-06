Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Daniel Riolo s’interroge sur le nouveau dossier brûlant de Leonardo…

Publié le 27 juin 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Bien parti pour prolonger très prochainement son contrat avec le PSG, Layvin Kurzawa n’en a donc pas fini avec le club de la capitale. Et Daniel Riolo semble interloqué par la durée de ce nouveau bail proposé au latéral gauche français…

« Si on a la possibilité de prolonger Kurzawa, c'est bien pour moi (…) Kurzawa a fait une très forte saison, il a joué beaucoup. Si on a la possibilité d'avoir Layvin et Juan, nous serons forts sur ce poste là » , lâchait Thomas Tuchel vendredi en conférence de presse, interrogé sur les révélations de RMC Sport quelques heures auparavant qui annonçait que le PSG avait trouvé un accord avec Layvin Kurzawa sur les bases d’un nouveau contrat de quatre ans. L’ancien Monégasque va donc, contre toute attente, continuer l’aventure encore plusieurs années avec le PSG, et Daniel Riolo a largement critiqué ce choix sur les ondes de RMC .

« Il y a un truc là-dessous »