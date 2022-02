Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup dur pour le Qatar dans le feuilleton Haaland !

Publié le 19 février 2022 à 0h15 par Th.B.

Au cours d’un rendez-vous à Monaco avec le clan Erling Braut Haaland, le Real Madrid serait parvenu à obtenir un accord pour avoir la priorité sur son recrutement. Le PSG sait à quoi s’en tenir…

À la prochaine intersaison, Erling Braut Haaland pourrait être amené à quitter le Borussia Dortmund, soit à deux ans de l’expiration de son contrat et au moment où sa clause libératoire de 75M€ sera effective. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 25 août dernier, les hauts représentants du PSG font d’Haaland leur priorité dans le cas où Kylian Mbappé venait à quitter le club de la capitale libre de tout contrat. Cependant, l’option FC Barcelone n’est clairement pas à écarter à en croire SPORT qui évoque un joli contrat de cinq ans en préparation pour Haaland avec un salaire annuel de 20M€. Néanmoins, il se pourrait que le Real Madrid ait un avantage sur le Barça et le PSG dans la course à la signature d’Haaland.

Le Real Madrid aurait la priorité d’action pour Haaland !