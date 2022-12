Mercato - PSG : Coup de tonnerre pour ce double transfert à 80M€ de Campos

Amadou Diawara

Pour préparer l'avenir du PSG, Luis Campos voudrait boucler les transfert d'Endrick (16 ans) et de William Estevão (15 ans). Toutefois, le conseiller football parisien pourrait voir le Real Madrid et le FC Barcelone plomber ses plans avec le « nouveau Neymar » et le « nouveau Messi ». En effet, Carlo Ancelotti serait sur le point de recruter Endrick, tandis que Xavi voudrait oublier ce dernier avec William Estevão.

Très performant sous les couleurs de Palmeiras, Endrick et William Estevão auraient séduit Luis Campos. En effet, le conseiller football du PSG voudrait préparer l'avenir du club rouge et bleu avec le « nouveau Neymar » et Messinho . Pour réaliser ce double transfert, Luis Campos serait déjà passé à l'offensive. D'après les dernières informations de Globo Esporte , le dirigeant du PSG aurait formulé une première offre à Palmeiras d'environ 80M€, soit 50M€ plus 30M€ de bonus. Toutefois, le Real Madrid et le FC Barcelone pourraient faire sauter cette double opération.

Endrick a donné sa parole au Real Madrid pour un transfert

Selon les informations de Mundo Deportivo , le Real Madrid et le FC Barcelone seraient également sur les traces d'Endrick. Et malheureusement pour le PSG, le crack brésilien de 16 ans aurait déjà choisi de rejoindre le club merengue. En effet, Endrick aurait donné sa parole pour un transfert au Real Madrid. Conscient de la situation, le Barça aurait prévu de se rabattre sur William Estevão (15 ans).

Le Barça oublie Endrick et se rabat sur William Estevão