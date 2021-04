Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de tonnerre dans le feuilleton Dybala !

Publié le 4 avril 2021 à 0h15 par A.D.

En difficulté à la Juventus, Paulo Dybala serait décidé à partir. Alors qu'il serait sur les traces du joyau argentin, le PSG pourrait avoir la voie libre sur ce dossier. En effet, Paulo Dybala serait la piste offensive la moins chaude du Barça.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Paulo Dybala pourrait payer sa saison très compliquée. Alors qu'elle ne parvient pas à trouver un accord contractuel avec son numéro 10, la Juventus pourrait décider de le sacrifier lors du prochain mercato estival pour ne pas le voir partir gratuitement à l'issue de son bail. En plus du PSG, le Barça serait prêt à profiter de l'aubaine. En effet, le club catalan aurait coché le nom de huit joueurs, dont Paulo Dybala, pour ne pas se retrouver bredouille en cas d'échec avec Erling Haaland. Selon les dernières informations de Mundo Deportivo , Joan Laporta aurait identifié les profils de Sergio Agüero, Harry Kane, Lautaro Martinez, Memphis Depay, Romelu Lukaku, Paulo Dybala, Alexander Isak et de Darwin Nunez. Et en ce qui concerne l'attaquant de la Juventus, Leonardo et le PSG pourraient avoir une voie royale.

Paulo Dybala voudrait quitter la Juventus