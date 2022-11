Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de théâtre pour ce transfert à 60M€, l'espoir renaît pour le Qatar

Publié le 4 novembre 2022 à 07h30

La bataille est lancée pour Endrick. Le PSG et le Real Madrid semble les plus déterminés pour l'instant et auraient déjà avancé leurs pions dans ce dossier. Le club espagnol devrait, dans les prochains jours, envoyer une délégation au Brésil pour négocier son arrivée. Son équipe, Palmeiras, afficherait en tout cas une préférence entre le PSG et la Casa Blanca.

Trois buts lors des deux derniers matches de championnat. Le tout à seulement 16 ans. Présenté comme le nouveau phénomène du football brésilien, Endrick ne cesse d'impressionner. Son talent et sa précocité ont éveillé l'intérêt de la presse sud-américaine, qui le compare à certaines légendes comme Pelé. Lié à Palmeiras jusqu'en 2025, Endrick a déjà établi un plan pour son avenir. Comme annoncé par son agent Federico Pena, il devrait rester au Brésil jusqu'en 2024 avant de rejoindre l'Europe l'année de ses 18 ans.

Le PSG cible Endrick

Les équipes européennes n'ont pas attendu 2024 pour avancer dans ce dossier. La liste des prétendants est longue et les premières offensives sont lancées pour convaincre le clan Endrick. Le FC Barcelone le suit, le Real Madrid aussi. UOL Esporte évoque aussi l'intérêt du PSG. Conseiller sportif de la formation française, Luis Campos se serait récemment rendu au Brésil pour négocier avec Palmeiras.

Mis sous pression par le PSG, le Real Madrid va accélérer

Ne souhaitant pas prendre de retard sur le PSG, le Real Madrid va passer à l'action. Comme l'annonce UOL Esporte, la Casa Blanca va envoyer Juni Calafat à Sao Paolo. Ce dernier est le découvreur de certains talents brésiliens comme Vinicius Jr ou Rodrygo, qui font aujourd'hui les beaux jours du Real Madrid. L'homme devrait aussi rencontrer le père d'Endrick pour tenter de le convaincre.

Palmeiras ne veut pas négocier avec le Real Madrid