Mercato - PSG : Coup de théâtre à 10M€ !

En plus de Fenerbahçe, Galatasaray voudrait également boucler le transfert de Milan Skriniar lors du prochain mercato. Snobé par l'international slovaque cet hiver, le club emmené par Okan Buruk serait prêt à revenir à la charge et à négocier une opération à 10M€ avec le PSG. D'ailleurs, la direction de Galatasaray aurait déjà repris contact avec Milan Skriniar.

N'entrant plus dans les plans de Luis Enrique , Milan Skriniar est parti à Fenerbahçe lors du dernier mercato hivernal. En effet, le PSG et le club turc ont conclu un prêt sec jusqu'au 30 juin.

Skriniar - PSG : Galatasaray revient à la charge

Selon les informations de Fotomaç, Fenerbahçe voudrait conserver définitivement Milan Skriniar à l'issue de son prêt. Pour obtenir gain de cause sur ce dossier, le club basé à Istanbul serait prêt à formuler une offre qui se rapproche le plus possible du prix fixé par le PSG, soit environ 20M€. Toutefois, Fenerbahçe doit se frotter une nouvelle fois à Galatasaray sur ce dossier.