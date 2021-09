Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette terrible sortie du Barça sur le départ de Lionel Messi !

Publié le 22 septembre 2021 à 12h15 par D.M.

Vice-président économique du FC Barcelone, Eduard Romeu a reconnu que son club était dans l'incapacité de prolonger le contrat de Lionel Messi.

En grande difficulté financière, le FC Barcelone a espéré jusqu’au bout dans le dossier Lionel Messi. Le club catalan souhaitait vendre des joueurs et alléger sa masse salariale afin de pouvoir conserver la star argentine. Mais finalement, après des semaines de discussions, Joan Laporta a décidé de jeter l’éponge et de laisser filer la Pulga . Peu de temps après avoir fait ses adieux au FC Barcelone, Lionel Messi a trouvé un accord avec le PSG et s’est rendu en France afin d’ouvrir une nouvelle page dans sa carrière.

« C'était une opération que nous ne pouvions pas nous permettre »