Mercato - PSG : Cette sortie intrigante sur Kylian Mbappé…

Publié le 21 avril 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors que son avenir au PSG est toujours aussi incertain au PSG, Kylian Mbappé a été évoqué ces dernières heures par Florentino Pérez et Zinedine Zidane qui n’ont toujours pas exclu son arrivée au Real Madrid cet été.

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé est encore loin de la prolongation de contrat avec le PSG et hésite à se réengager sur le long terme de peur d’être bloqué pour les années à venir. Par conséquent, l’idée d’un départ cet été n’est pas à exclure pour l’ancien Monégasque, d’autant que le Real Madrid continue plus que jamais à lui faire les yeux doux malgré une communication mesurée sur Mbappé : « C'est un grand joueur, mais tranquille. Le Real Madrid a besoin d'un changement. Je ne parle pas de Mbappé là. Mbappé ne veut pas prolonger ? Je ne sais pas, demandez lui. Je n'en sais pas plus que ce que j'ai lu dans les journaux », a indiqué lundi soir le président madrilène, Florentino Pérez.

Zidane botte encore en touche