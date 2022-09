Foot - Mercato - PSG

PSG : Cette recrue de Campos se lâche sur son intégration

Publié le 20 septembre 2022 à 14h00 par Pierrick Levallet

Recruté dans les dernières heures du mercato estival, Carlos Soler est le dernier joueur a avoir intégré l’effectif de Christophe Galtier cet été. D’ailleurs, le milieu de terrain de 25 ans s’est livré en détail sur son arrivée au PSG. Si certains joueurs ont facilité son intégration, Carlos Soler confirme néanmoins faire de grands efforts pour s’adapter au plus vite.

Dans les ultimes heures du mercato, Luis Campos a bouclé l’arrivée de Carlos Soler au PSG. Milieu de terrain polyvalent, l’Espagnol peut aussi évoluer sur les ailes et apporte donc une solution supplémentaire à Christophe Galtier dans le secteur offensif. Dernière recrue de Luis Campos, Carlos Soler a fait ses débuts sous ses nouvelles couleurs sur la plus grande scène européenne face à la Juventus.

«Je suis arrivé dans un grand club, au sommet de l'Europe»

Et dans un entretien accordé à l’agence EFE , l’ancien du FC Valence s’est livré en détail sur son intégration dans le groupe du PSG. « Mes débuts avec le PSG ? Ces deux semaines ont été très bonnes. J'ai rencontré des gens extraordinaires, qui m'aident pour tout, pour les déplacements entre l'hôtel et l'entraînement (je suis toujours à la recherche d'une maison). Je suis très heureux. Et puis, jouer ici (il désigne les tribunes) au Parc des Princes avec les supporters, les ultras, c'est magnifique. J'ai fait mes débuts contre la Juventus (j'ai joué six minutes le 5 septembre) et l'ambiance était super sympa. Je suis arrivé dans un grand club, au sommet de l'Europe, qui aspire à tout » a-t-il expliqué.

«Je suis déjà en train d'apprendre le français pour pouvoir mieux m'identifier»