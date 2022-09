Foot - PSG

PSG : Neymar, Messi, Mbappé... Arrivé cet été au PSG, il hallucine

Arrivé en toute fin de mercato en provenance du FC Valence, Carlos Soler a rejoint le PSG afin de reposer les stars de l'attaque parisienne dans les matchs à faible enjeu. L'international espagnol revient sur son rapport avec Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar pour la première fois depuis son arrivée.

C'était la recrue surprise de Luis Campos dans les dernières heures du mercato. Carlos Soler a signé en faveur du PSG en tant que renfort offensif s'inscriant dans la rotation en attaque pour Christophe Galtier. L'ancien pensionnaire de Liga a désormais la chance de côtoyer des stars comme Lionel Messi, Kylian Mbappé ou encore Neymar et il s'en réjouit.

« Ce sont des gens normaux »

Carlos Soler s'est confié sur son arrivée au PSG et en particulier sur sa relation avec ses coéquipiers en attaque pour EFE . « Si mes amis m'ont demandé ce que cela fait de partager un vestiaire avec Mbappé, Messi et Neymar ? Oui, mes amis me l'ont demandé, bien sûr. Au final, (Mbappé, Messi et Neymar) ce sont des gens normaux. Vous vous rendez compte, quand vous êtes avec eux, que vous pouvez leur parler, qu'il n'y a pas de problème » avoue l'Espagnol.

Soler est admiratif