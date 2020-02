Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette piste de Leonardo qui ouvre la porte… au Real Madrid !

Publié le 16 février 2020 à 11h45 par A.M. mis à jour le 16 février 2020 à 11h46

En quête d’un défenseur central en cas de départ de Thiago Silva, le PSG surveille Gabriel (22 ans). Mais le défenseur du LOSC se verrait bien au Real Madrid.

Dans les prochaines semaines, la quête d’un défenseur central pourrait devenir une priorité pour le PSG. En effet, le contrat de Thiago Silva prend fin en juin prochain, et pour le moment, aucune discussion n’aurait débuté pour une prolongation. Et alors que le nom de Kalidou Koulibaly circule depuis plusieurs semaines, le PSG surveille également Gabriel (22 ans) comme Le 10 Sport vous le révèle en exclusivité.

«Si le Real Madrid vous appelle, vous y réfléchirez ? Oui»