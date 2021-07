Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette pépite de Pochettino s'enflamme après sa signature !

Publié le 29 juillet 2021 à 12h15 par D.M. mis à jour le 29 juillet 2021 à 12h18

Grand espoir du PSG, El Chadaille Bitshiabu a signé son premier contrat professionnel avec le club parisien. Le joueur de 16 ans a eu du mal à cacher sa fierté.

Les mercatos se suivent et se ressemblent pour le PSG. Le club parisien parvient à enrôler de grandes stars, mais a le plus grand mal à conserver ses pépites issues du centre de formation. Cet été plusieurs joueurs ont encore quitté la capitale, à la recherche de temps de jeu, à l’instar de Daniel Labila ou d‘Abdoulaye Kamara. Malgré ces échecs, les dirigeants parisiens ont réussi un gros coup ce jeudi. Approché par Manchester City et le Real Madrid par le passé, El Chadaille Bitshiabu a signé son premier contrat professionnel avec le PSG. Agé seulement de 16 ans, le défenseur central est désormais lié au club parisien jusqu’en 2024.

« C'est une immense fierté pour moi »