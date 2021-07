Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La catastrophe a été évitée avec ce crack de Pochettino !

Publié le 29 juillet 2021 à 1h45 par T.M.

A seulement 16 ans, El Chadaille Bitshiabu pourrait avoir un rôle à jouer dans l’effectif de Mauricio Pochettino au PSG cette saison. Toutefois, pour le crack parisien, tout aurait pu se passer différemment.

Possédant l’un des meilleurs centres de formation en France, mais aussi en Europe, le PSG fait émerger de nombreux talents, bien que plusieurs choisissent d’aller exploser ailleurs. Mais le club de la capitale regorge encore et toujours de pépites. D’ailleurs, à l’occasion de cette pré-saison, Mauricio Pochettino n’hésite pas à faire confiance aux jeunes du PSG à l’instar de Xavi Simons, Ismaël Gharbi ou même El Chadaille Bitshiabu. A 16 ans, le défenseur central, impressionnant physiquement, fait forte impression auprès des observateurs. Cela est également le cas auprès de Pochettino, qui pourrait l’intégrer à son effectif cette saison malgré son jeune âge.

Il y avait du beau monde !

Aux côtés de Marquinhos, Presnel Kimpembe et Sergio Ramos, El Chadaille Bitshiabu va donc pouvoir apprendre et grandir pour s’imposer à l’avenir au PSG. Mais à l’instar d’autres pépites, lui aussi aurait pu quitter le club de la capitale. En effet, comme l’a rappelé Gianluca Di Marzio ce mercredi, il y a un an maintenant, le Real Madrid et Manchester City notamment auraient tenté d’arracher El Chadaille Bitshiabu au PSG. Leonardo a finalement réussi à éviter cette catastrophe en prolongeant la pépite parisienne.