Mercato - PSG : Ce témoignage lourd de sens sur un retour de Guardiola au Barça !

Publié le 21 février 2020 à 7h15 par La rédaction

Ancien joueur du FC Barcelone, Rivaldo s’est prononcé sur un possible retour de Pep Guardiola en Catalogne. Et pour le Brésilien, cela dépendra essentiellement des performances de Quique Setién cette saison.

« Personnellement, quoi qu'il arrive, je serai ici la saison prochaine. Si le club ne me limoge pas - cela peut arriver - je resterai ici à 100%, plus que jamais » a déclaré Pep Guardiola au micro de Sky Sports . Il faut dire que les rumeurs sur l’avenir du technicien se sont amplifiées ces derniers jours. En effet, l’UEFA a décidé d'exclure Manchester City de toutes compétitions européennes pour les deux prochaines saisons ce qui pourrait pousser plusieurs mancuniens à quitter le club. Alors que le 10 Sport vous a révélé en exclusivité que le PSG souhaite recruter Xavi qui voudrait former un tandem avec Pep Guardiola, des rumeurs sur un possible retour de l’entraîneur espagnol au FC Barcelone sont apparues. Et à en croire Rivaldo, cela pourrait bien intervenir notamment en cas de mauvais résultats cette saison.

« Si l’équipe ne répond pas aux attentes alors... »