Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette indication de taille sur le dossier Icardi !

Publié le 27 avril 2020 à 13h15 par A.D.

Leonardo pourrait lever l'option d'achat de Mauro Icardi avant de le revendre à la Juventus. Dans ce cas de figure, le directeur sportif du PSG devrait bel et bien verser 15M€ supplémentaires à l'Inter selon Gianluca Di Marzio.

15M€ c'est la somme que devrait verser Leonardo à l'Inter en cas de revente de Mauro Icardi à la Juventus. Lors du dernier mercato estival, le directeur sportif du PSG a obtenu le prêt du buteur argentin. S'il désire conserver son numéro 18, Leonardo a la possibilité de lever une option d'achat à hauteur de 70M€. Toutefois, si le dirigeant du PSG souhaite par la suite revendre Mauro Icardi à un club de Serie A, et en particulier à la Juventus, il serait dans l'obligation de lâcher 15M€ de plus selon Gianluca Di Marzio.

Une clause à 15M€ en cas de revente en Italie ?