Mercato - PSG : Cette énorme révélation sur l'intérêt de Leonardo pour Kean !

Publié le 18 février 2021 à 19h45 par A.M.

L'été dernier, le PSG a obtenu le prêt sans option d'achat de Moise Kean. Un choix qui a surpris, mais Leonardo suivait l'attaquant italien depuis longtemps, très longtemps.

Suite aux départs d'Edinson Cavani et d'Eric Maxim Choupo-Moting, le PSG devait absolument recruter un avant-centre l'été dernier. Dans cette optique, après avoir activé plusieurs pistes, Leonardo a finalement obtenu le prêt sans option d'achat de Moise Kean en provenance d'Everton. Et alors qu'il devait d'abord se contenter d'assurer le rôle de doublure de Mauro Icardi, l'international italien a finalement un rôle bien plus important comme en témoignent ses prestations depuis le début de la saison. Depuis l'arrivée de Mauricio Pochettino, Moise Kean est d'ailleurs toujours décisif à l'image de ses buts contre Caen (1-0), Nice (2-1) et Barcelone (4-1).

Leonardo suit Kean depuis ses 15 ans