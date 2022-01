Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme déclaration sur le feuilleton Mbappé…

Publié le 23 janvier 2022 à 1h45 par Th.B.

Alors que les dirigeants du PSG estimeraient toujours disposer d’une fenêtre pour prolonger le contrat de Kylian Mbappé, un ancien joueur du Real Madrid a affirmé que selon lui, le Français pourrait renouveler son bail à la Casa Blanca.

Et si Kylian Mbappé quittait le PSG à l’issue de son contrat afin de rejoindre le Real Madrid ? Comme le10sport.com vous l’a confié en exclusivité le 6 janvier dernier, un engagement moral a été pris envers les dirigeants du Real Madrid par l’attaquant du PSG. Cependant, un accord concret sur les base de son futur contrat à la Casa Blanca n’aurait pas encore été trouvé, laissant le PSG croire encore pleinement en ses chances de prolonger le contrat courant jusqu’en juin prochain du numéro 7 du Paris Saint-Germain. D’ailleurs, selon un ex-milieu de terrain du Real Madrid, Mbappé pourrait bien renouveler son bail au PSG.

« Je pense qu'il va rester au Paris Saint-Germain »