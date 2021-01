Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme confidence sur l’arrivée de Pochettino !

Publié le 7 janvier 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Ancien mentor de Mauricio Pochettino par le passé au PSG, Luis Fernandez a eu l’occasion d’échanger avec l’entraîneur argentin et fait part de sa détermination dans ce nouveau rôle.

Entre 2001 et 2003, Mauricio Pochettino a porté les couleurs du PSG et a notamment évolué à l’époque sous les ordres d’un certain Luis Fernandez. D’ailleurs, les deux hommes sont restés en lien, et l’ancien international français a récemment eu l’occasion d’échanger avec Pochettino sur sa nomination en tant qu’entraîneur du PSG. Interrogé par Europe 1 , Luis Fernandez lâche quelques confidences sur l’état d’esprit du technicien argentin.

« Il n’a pas réfléchi longtemps lorsque l’offre s’est présentée »