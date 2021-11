Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme bombe sur l’avenir de Sergio Ramos !

Publié le 2 novembre 2021 à 3h00 par A.M.

Alors qu'il n'a toujours pas disputé la moindre minute avec le PSG depuis son arrivée, Sergio Ramos pourrait bien partir plus rapidement que prévu.

Ces derniers jours, Leonardo était monté au créneau pour Sergio Ramos, assurant que le PSG était parfaitement conscient de la situation : « La presse espagnole dit qu'il y a un problème avec Ramos et vous jouez le jeu de la presse espagnole. Ils ont envie de dire qu’il est nul et vous aidez. Mais on savait tout, on sait où en sont nos joueurs, on le sait ! Donc c'est un peu trop . » Cependant, les doutes continuent d'affluer concernant le cas du défenseur espagnol qui n'a toujours pas joué.

Une résiliation de contrat envisagée ?