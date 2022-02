Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ronaldo se prononce sur le feuilleton Kylian Mbappé !

Publié le 2 février 2022 à 1h45 par La rédaction

Alors que Bild annonçait un accord contractuel entre le Real Madrid et Kylian Mbappé, Ronaldo a réagi aux chiffres divulguées par le média allemand.

S’il est passé à un cheveu de signer au Real Madrid l’été dernier, Kylian Mbappé porte toujours le maillot du PSG cette saison. Plus que jamais, l’attaquant français est le leader d’une équipe dans le dur dans le jeu. Ce qui n’empêche pas Mbappé de penser à son avenir. Comme vous l'a expliqué Le 10 Sport, le champion du monde a un engagement moral vis-à-vis des dirigeants du Real Madrid. Ce lundi, Bild annonçait un accord contractuel entre le club madrilène et le buteur du PSG. Une information qui n’a pas manqué de faire réagir Ronaldo, de passage sur Bobo TV , la chaîne Twitch de Christian Vieri.

« Il est juste que les stars reçoivent de plus en plus d’argent »