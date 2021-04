Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette annonce tonitruante pour l'avenir de Neymar !

Publié le 20 avril 2021 à 17h15 par A.M.

Alors que l'avenir de Kylian Mbappé est toujours soumis au débat, concernant Neymar, la situation est bien différente puisque tout serait bien bouclé concernant son avenir.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, la prolongation de Neymar est en excellente voie. Le Brésilien est désormais parfaitement épanoui à Paris et pourrait même s'engager sur le très long terme puisque les négociations portent sur un contrat allant jusqu'en 2026 avec une option supplémentaire. Par conséquent, Neymar pourrait terminer son aventure parisienne en 2027, date à laquelle il aura 35 ans. Il est donc parfaitement envisageable de voir Neymar finir sa carrière européenne au PSG.

«C’est réglé, Neymar va rester»