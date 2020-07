Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette anecdote sur le départ de… Moussa Dembélé !

Publié le 31 juillet 2020 à 5h00 par T.M.

Formé au PSG, Moussa Dembélé a finalement fait ses valises en 2012, quand il avait 17 ans, pour rejoindre Fulham. Un départ qui a semble-t-il attristé Leonardo, alors directeur sportif.

Dernièrement, Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche se sont rajoutés à la longue liste des grands talents qui ont quitté le PSG pour y exploser ailleurs. Les cas sont ainsi nombreux à l’instar de Kingsley Coman, Dan-Axel Zagadou ou encore Moussa Dembélé. Jusqu’en 2012, l’actuel attaquant de l’OL fréquentait le centre de formation du club de la capitale. Toutefois, à 17 ans, le Français n’a pas souhaité signer pro avec le PSG préférant prendre la direction de l’Angleterre pour signer du côté de Fulham. En voyant le niveau actuel de Dembélé, le PSG peut donc s’en mordre les doigts et c’est d’ailleurs ce qu’aurait Leonardo au moment où il appris le choix de l’ancien Titi parisien.

« Il avait l’air très déçu »