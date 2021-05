Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet énorme appel du pied lancé à Kylian Mbappé…

Publié le 28 mai 2021 à 3h30 par G.d.S.S.

Kylian Mbappé, dont l’avenir au PSG est encore très incertain, a reçu un message fort de la part de Noël Le Graët qui souhaite le voir rester en France.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé va devoir faire un choix décisif pour son avenir dans les prochains jours : prolonger dans la capitale, ou bien envisager un transfert puisque Leonardo ne prendra pas le risque de le voir partir gratuitement dans un an. Et alors que ce feuilleton Mbappé ne cesse de faire couler beaucoup d’encre, le président de la FFF Noël Le Graët a fait passer un message fort à l’attaquant du PSG dans un entretien accordé au Parisien.

« Il a intérêt à rester au PSG »