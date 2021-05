Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dybala, Cristiano Ronaldo... Leonardo a une chance sur deux !

Publié le 28 mai 2021 à 0h45 par A.C.

En difficulté à la Juventus, Paulo Dybala pourrait être l’un des gros coups du Paris Saint-Germain cet été.

Avec la crise actuelle, la plupart des clubs devront se montrer inventifs sur le mercato et beaucoup d’échanges pourraient notamment être conclus. Cela pourrait être le cas entre le Paris Saint-Germain et la Juventus. Ces derniers mois, la presse italienne a plusieurs fois évoqué la possibilité de voir Paulo Dybala rejoindre le PSG, avec Mauro Icardi qui ferait le chemin inverse. Une opération orchestrée par Leonardo et qui arrangerait tout le monde, puisque Dybala tarde à prolonger à la Juve, qui n’a jamais caché son intérêt pour Icardi. Un autre échange a toutefois été évoqué tout récemment, avec Dybala qui pourrait notamment être utilisé pour acquérir définitivement Alvaro Morata, de propriété de l’Atlético de Madrid.

Dybala souhaite rester à la Juventus, mais...