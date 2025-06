Mercato - PSG : Cet attaquant veut signer, l'annonce à l'étranger !

Prêté à la Juventus cette saison, Randal Kolo Muani est supposé faire son retour au PSG après la Coupe du Monde des clubs. Toutefois, l'attaquant français de 26 ans veut poursuivre son aventure à Turin. Ce qui tombe plutôt bien, puisque Randal Kolo Muani est toujours indésirable au PSG.

«J'espère que je vais rester»

« Ce n'est jamais facile de gagner 5-0. Nous avons bien commencé et nous sommes heureux. Maintenant, nous devons jouer aussi bien dans le deuxième match. Nous sommes déjà prêts à nous concentrer sur ce point. Mon titre de meilleur joueur du match ? Je suis heureux de cette récompense, mais ce qui compte toujours, c'est l'équipe. Nous sommes heureux d'avoir commencé comme ça. Jusqu'où peut aller la Juventus ? La Juventus est un grand club, nous voulons toujours donner le meilleur de nous-mêmes pour ce maillot. Combattre et vaincre, je suis prêt à le faire, et je suis vraiment heureux de pouvoir le faire ici à la Juve. Le jeu d'Igor Tudor ? Je m'y retrouve très bien, parce qu'il veut toujours attaquer. Je dois dire que j'aime son style de jeu. Si je veux rester à la Juve ? Oui. Honnêtement, je me sens très bien ici. Je peux bien jouer et marquer des buts. Je suis heureux, j'espère que je vais rester », a déclaré Randal Kolo Muani, interrogé par Sport Mediaset après le carton de la Juventus face à Al Ain à la Coupe du Monde des clubs (5-0). Reste à savoir s'il va signer un nouveau contrat avec la Vieille Dame.