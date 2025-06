Dembélé : Le PSG lâche une annonce !

Victime d'une lésion au quadriceps de la cuisse gauche, Ousmane Dembélé est forfait pour le duel entre le PSG et Botafogo, programmé dans la nuit de jeudi à vendredi. Interrogé sur la blessure de son numéro 10 ce mercredi, Luis Enrique a laissé planer le doute concernant son possible retour lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde des clubs.

«On le veut le plus vite possible, mais...»

« Comment va Ousmane Dembélé ? Pourra-t-il jouer le troisième match de groupe ? Je ne sais pas. Il s'améliore très vite, mais on doit rester calme et penser au meilleur pour le joueur. On le veut le plus vite possible. Mais on doit attendre et être prudent », a confié Luis Enrique, le coach du PSG, lors d'un point presse organisé ce mercredi. Pour rappel, le club de la capitale va se frotter à Botafogo ce vendredi à 3 heures du matin. Reste à savoir si le PSG enchainera avec une deuxième victoire, après avoir étrillé l'Atlético de Madrid (4-0) pour son entrée en lice à la Coupe du Monde des clubs.