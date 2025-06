Le PSG annonce le prochain Ballon d'Or !

Ousmane Dembélé a été l'un des grands artisans de la victoire finale du PSG en Ligue des Champions. Logiquement, le numéro 10 parisien est le favori pour remporter le Ballon d'Or 2025. Interrogé sur cette distinction personnelle, Luis Enrique a affirmé qu'Ousmane Dembélé méritait amplement d'être sacré cette année.

Etincelant lors de la dernière campagne de Ligue des Champions, Ousmane Dembélé a été nommé meilleur joueur de la compétition. Logiquement, le numéro 10 du PSG est donc le grand favori pour remporter la Ligue des Champions. En tous les cas, Luis Enrique estime qu'Ousmane Dembélé est celui qui mérite le plus de recevoir cette distinction personnelle.

Intertitre 3

« Vitinha a été désigné "Homme du match" contre l'Atlético de Madrid. À quelle place le classeriez-vous pour le Ballon d'Or ? Je l'ai déjà dit, mon favori est Ousmane Dembélé, mais tout ce qu'il y a autour ne m'intéresse pas. Beaucoup de joueurs pourraient l'avoir, Vitinha, Hakimi, Fabian Ruiz, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes... Je crois beaucoup plus en ce que représente notre équipe, à la force du collectif, et c'est ce qui est beau à transmettre aux jeunes. C'est un sport d'équipe et ça se juge par des paramètres collectifs », a déclaré Luis Enrique, le coach du PSG, lors d'un point presse organisé ce mercredi.