Kylian Mbappé : La folie à 220M€ du PSG !

Pierrick Levallet

L’été dernier, le départ de Kylian Mbappé n’avait rien de rassurant pour le PSG. Le club de la capitale perdait son meilleur buteur, et n’avait recruté aucun joueur de son calibre pour le remplacer. Au contraire, Luis Enrique a préféré miser sur un effectif plus complet et sur un secteur offensif à 220M€ pour compenser la signature du natif de Bondy au Real Madrid.

L’été dernier, le PSG était envahi par le doute. Le club de la capitale venait de perdre Kylian Mbappé. Malgré cela, Luis Enrique assurait que son équipe allait être meilleure sans l’attaquant de 26 ans. Mais personne, ou presque, ne prenait au sérieux cette déclaration tant les Rouge-et-Bleu étaient devenus dépendants de l’international français. La direction parisienne s’est néanmoins rangée derrière la vision de son entraîneur.

Mbappé s'en va, le PSG se range derrière Luis Enrique En effet, le PSG n’a recruté aucun joueur du calibre de Kylian Mbappé. À la place, le club de la capitale a préféré miser sur un collectif uni et soudé pour faire la différence. Tout au long de la saison, Luis Enrique a inculqué ces principes à son vestiaire, qui a peu à peu adhéré à sa vision. Résultat, le PSG est monté en puissance et a fini par réaliser son rêve en remportant la Ligue des champions le 31 mai dernier. Cela n’aurait toutefois pu ne pas être possible si les dirigeants n’avaient pas considérablement investi pour renforcer le secteur offensif de Luis Enrique.