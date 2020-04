Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce message fort de cet ancien sur sa signature au PSG !

Publié le 13 avril 2020 à 1h45 par H.G.

Arrivé au PSG en 2011 parmi les premières recrues de l’ère QSI, Jérémy Ménez est revenu sur son transfert à Paris en expliquant qu’il avait vécu un rêve en rejoignant le club de la capitale.

Si Jérémy Ménez évolue toujours à Paris, ce n’est plus sur les pelouses du Parc des Princes qu’il joue, mais du côté du stade Charléty. L’attaquant de 32 ans a en effet rejoint le Paris FC en septembre dernier afin de retourner dans sa région natale après une aventure exotique au Mexique. Mais avant tout cela, Jérémy Menez a surtout été l’un des premiers joueurs à rejoindre le PSG au début de l’ère QSI en 2011, et le Français aura marqué l’histoire des pensionnaires du Parc des Princes en inscrivant le but qui a sacré le club Champion de Ligue 1 en 2013 face l’OL, avant de partir un an plus tard à l’AC Milan. Et malgré une fin d’aventure difficile au PSG, Jérémy Ménez semble avoir gardé un souvenir impérissable de son aventure parisienne.

« Jouer à Paris était mon rêve »