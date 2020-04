Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Willian aurait ciblé une toute nouvelle destination !

Publié le 12 avril 2020 à 23h45 par A.D.

Comme nous vous l'avons révélé en exclusivité, Leonardo souhaite profiter de la situation contractuelle de Willian pour le récupérer gratuitement cet été. Toutefois, l'attaquant de Chelsea pourrait snober le directeur sportif du PSG pour rejoindre l'AS Rome.

L'AS Rome pourrait jouer un mauvais tour au PSG pour Willian. En fin de contrat à l'issue de la saison, l'ailier brésilien devrait migrer cet été. Une information qui n'aurait pas échappée à Leonardo. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité le 8 mars, le directeur sportif du PSG est séduit par le profil de Willian et souhaite l'accueillir au début du mois de juillet. Toutefois, l'ancien du Milan AC devrait se méfier de l'AS Roma pour l'attaquant de Chelsea.

La Roma aurait les faveurs de Willian en Italie