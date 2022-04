Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C’est confirmé pour la prochaine vente de Leonardo !

Publié le 19 avril 2022 à 1h15 par G.d.S.S.

Actuellement prêté par le PSG à Majorque, Sergio Rico est poussé vers la sortie par sa direction. Et son transfert vers la Lazio Rome semble se préciser à en croire la presse italienne…

« Dans ce qu’on a signé, il n’y a pas d’option d’achat, mais on verra ce qu’il se passera en fin de saison. On s’attend à du mouvement lors du mercato estival », indiquait Sergio Rico (28 ans) en février dernier dans les colonnes de Marca au sujet de son avenir et la fin de son prêt à Majorque en fin de saison, lui qui reste sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le PSG. La Lazio Rome est annoncée avec insistance sur les traces de Rico, et ce dossier semble en excellente voie si l’on en croit la tendance dégagée de l’autre côté des Alpes.

Rico fonce vers la Lazio Rome