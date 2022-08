Foot - Mercato - PSG

PSG : Luis Campos est passé à l'action pour ce champion du monde

Publié le 29 août 2022 à 23h35 par Pierrick Levallet mis à jour le 29 août 2022 à 23h39

Depuis plusieurs semaines maintenant, Luis Campos cherche à recruter un nouveau défenseur central pour le PSG. Le conseiller sportif parisien a alors multiplié les pistes récemment et a tenté sa chance sur de nombreux dossiers. La presse allemande a ainsi confirmé que le club de la capitale s'était bien positionné sur Lucas Hernandez à Paris, en vain.

À la recherche d’un défenseur central à intégrer dans l’effectif de Christophe Galtier avant la fin du mercato, Luis Campos a multiplié les pistes ces dernières semaines en voyant le dossier Milan Skriniar patiner. Le conseiller sportif avait placé plusieurs noms sur sa liste. Wesley Fofana, Josko Gvardiol, et Lucas Hernandez notamment. Cependant, le défenseur polyvalent du Bayern Munich ne semble pas prêt de quitter le champion d’Allemagne.

Transferts - PSG : Après Skriniar et Fofana, Campos fait face à un nouvel échec https://t.co/XqJVIDu1Cl pic.twitter.com/C8inhAVair — le10sport (@le10sport) August 26, 2022

Lucas Hernandez veut prolonger au Bayern

Comme le rapporte Sport1 , Lucas Hernandez serait bien ouvert à une prolongation au Bayern Munich. Alors que son contrat court encore jusqu’en juin 2024, le champion du monde 2018 ne serait pas contre y rajouter quelques années. Lucas Hernandez se sentirait très bien dans l'équipe comme dans la ville. Il ressentirait également la confiance que Julian Nagelsmann lui porte et apprécierait cela. L’intérêt serait réciproque pour la direction bavaroise. C’est pour cela que Lucas Hernandez n’aurait pas prêté attention aux avances du PSG.

Le PSG a tenté sa chance

D’après le média allemand, le club de la capitale aurait bel et bien été intéressé par les services du défenseur de 26 ans. Le PSG avait même initié des contacts avec Lucas Hernandez. Sauf que les dirigeants parisiens se seraient heurtés au refus du Bavarois. Le Bayern Munich devrait désormais étudier la prolongation de Lucas Hernandez afin de clarifier la situation dès cette saison.

«Je suis très heureux ici donc pourquoi pas rester plus longtemps»